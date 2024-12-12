В рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы «Рома» на своем поле примет «Брагу». Поединок пройдет 12 декабря и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне занимают 21-е место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Рома» набрала 6 очков, отставая от топ-8 в таблице на 4 балла — вся борьба впереди.

Команда довольно неплохо выступает на своем поле в рамках Лиги Европы. «Рома» набрала 4 очка дома из 6-и возможных. К тому же, за 2 домашних встречи римляне пропустили только 1 мяч.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Рома» разгромила «Лечче» со счетом 4:1, а до этого команда всухую уступила «Аталанту» (0:2), пропустив все голы во 2-м тайме.

В 5-и встречах в рамках Лиги Европы «Рома» трижды сыграла вничью, а также по одному разу выиграла и проиграла. За этот период римляне забили и пропустили по 5 раз.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграет: Брайан Кристанте (травма).

Состояние команды: «Рому» штормило на старте нынешнего сезона, но сейчас команда пытается выбраться из глубокой ямы, правда получается не очень здорово.

Римляне все еще находятся в зоне плей-офф Лиги Европы, но все может быстро измениться, ведь команда опережает 25-ю строчку лишь на 1 балл. К тому же, «Рома» занимает лишь 11-е место в чемпионате Италии, набрав 16 очков за 15 встреч.

«Брага»

Турнирное положение: Португальская команда располагается на 18-й позиции в общем этапе Лиги Европы с 7-ю очками в активе. «Брага» опережает 25-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 2 пункта.

Команда — одна из худших в Лиге Европы по результатам гостевых встреч, набрав всего 1 балла за 2 матча на чужом поле. «Браге» удалось забить в гостях за 2 матча 1 гол.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Португалии команда сыграла вничью с «Эшторилом» (2:2), а до этого «Брага» одолела АВС (1:0), забив единственный гол на 69-й минуте.

В 5-и матчах Лиги Европы команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Эльфсборгом» (1:1). За этот период «Брага» сумела забить и пропустить по 7 голов.

Не сыграет: Пауло Оливейра (травма).

Состояние команды: В последнее время «Брага» играет довольно уверенно, но в Лиге Европы на чужом поле команда выступает не очень здорово, хотя в своем чемпионате занимает по этому показателю 2-е место.

В последней очной встрече «Браге» удалось сыграть вничью с «Ромой» (1:1), но это был товарищеский поединок. Смогут ли португальцы доставить проблемы римлянам? Вполне возможно.

Статистика для ставок

«Брага» не проигрывает на протяжении 4-х матчей во всех турнирах (3 победы и 1 ничья)

В последних 7-и встречах во всех турнирах «Рома» выиграла только 1 раз

В 3-х очных матчах «Рома» ни разу не проиграла «Браге»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 1.70, победа «Браги» — 5.00, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.

Прогноз: «Рома» не позволит себе потерять очки в матче против «Браги». Римляне наберут 3 драгоценных очка.

Ставка: Победа «Ромы» с форой (-1) за 2.25.

Прогноз: Команды определенно способны сыграть результативно.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.87.