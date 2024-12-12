Мусиала признан лучшим футболистом года в сборной Германии

Полузащитники сборнойстал лучшим футболистом 2024-го года в национальной команде.

Как сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза, Мусиала набрал 56% голосов в борьбе за звание лучшего футболиста года.

Полузащитник опередил Флориана Вирца, который набрал 38% голосов, и Кая Хавертца (6%). В голосовании приняли участие 145 тысяч пользователей.

Мусиала получил звание лучшего футболиста года в сборной Германии второй раз, впервые победив в 2022-м году.

На Евро-2024 полузащитник принял участие в 5-и матчах за национальную команду и забил 3 гола, попав в символическую сборную турнира.