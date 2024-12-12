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    Мусиала признан лучшим футболистом года в сборной Германии

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    Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала стал лучшим футболистом 2024-го года в национальной команде.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    Как сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза, Мусиала набрал 56% голосов в борьбе за звание лучшего футболиста года.

    Полузащитник опередил Флориана Вирца, который набрал 38% голосов, и Кая Хавертца (6%). В голосовании приняли участие 145 тысяч пользователей.

    Мусиала получил звание лучшего футболиста года в сборной Германии второй раз, впервые победив в 2022-м году.

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