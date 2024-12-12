Хейлунн: Под руководством Аморима у нас получается играть все лучше и лучше

Нападающийвысказался о матче против(2:1).

«Под руководством Рубена Аморима у нас получается играть всё лучше и лучше.

Нам нужно больше времени. Главное — привести наши тренировки в порядок, мы стремимся к этому. Но нам по-прежнему нужны практика и время. Знаю, что подобное звучит странно, но мы обладаем недостаточным количеством времени на тренировки», — приводит слова Хейлунна журналист Фабрицио Романо.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и идет 5-м в турнирной таблице, «Виктория» (9) — 15-я.