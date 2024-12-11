Два итальянских топ-клуба интересуются защитником «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны»зимой может покинуть клуб.

По данным журналиста Экрема Конура, на него претендуют два клуба итальянской Серии А. Это «Ювентус» и «Интер».

Руководство «Барселоны» уже уведомило датчанина, что не нуждается в его услугах и готово отпустить в случае хорошего предложения.

За каталонский клуб 28-летний Кристенсен выступает с 2022 года. Всего сыграл за него 75 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Контракт защитника действует до лета 2026 года. На Transfermarkt его оценивают в € 30 млн.