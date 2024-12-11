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    Два итальянских топ-клуба интересуются защитником «Барселоны»

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    Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен зимой может покинуть клуб.

    Андреас Кристенсен
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    Андреас Кристенсен

    По данным журналиста Экрема Конура, на него претендуют два клуба итальянской Серии А. Это «Ювентус» и «Интер».

    Руководство «Барселоны» уже уведомило датчанина, что не нуждается в его услугах и готово отпустить в случае хорошего предложения.

    За каталонский клуб 28-летний Кристенсен выступает с 2022 года. Всего сыграл за него 75 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

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    • Контракт защитника действует до лета 2026 года. На Transfermarkt его оценивают в € 30 млн.

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