Тикнизян подтвердил информацию об интересе со стороны известного испанского клуба

Защитник «Локомотива»подтвердил, что за ним следит испанская

«Насколько мне известно, я лично слышал от своего агента, интерес от "Севильи" всё еще есть.

Как далеко это зайдет, мне на данный момент непонятно, посмотрим.

В любом случае я — профессионал и на 100% буду отдавать себя той команде, за которую выступаю в данный момент», — приводит слова армянского футболиста «Матч ТВ».

В начале сезона спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов признался, что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде Тикнизяна.

Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.