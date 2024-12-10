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    Тикнизян подтвердил информацию об интересе со стороны известного испанского клуба

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подтвердил, что за ним следит испанская «Севилья».

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Насколько мне известно, я лично слышал от своего агента, интерес от "Севильи" всё еще есть.

    Как далеко это зайдет, мне на данный момент непонятно, посмотрим.

    В любом случае я — профессионал и на 100% буду отдавать себя той команде, за которую выступаю в данный момент», — приводит слова армянского футболиста «Матч ТВ».

    В начале сезона спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов признался, что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде Тикнизяна.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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