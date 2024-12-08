«Севилья» может приобрести защитника «Локомотива»

Защитник «Локомотива»по-прежнему входит в список трансферных целей сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, испанский клуб внимательно наблюдает за армянским футболистом.

При этом отмечается, что на текущий момент предложений по возможному трансферу в офис «Локомотива» не поступало.

В начале сезона спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов признался, что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде Тикнизяна.

Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.