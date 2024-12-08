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    «Севилья» может приобрести защитника «Локомотива»

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян по-прежнему входит в список трансферных целей «Севильи», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    По данным источника, испанский клуб внимательно наблюдает за армянским футболистом.

    При этом отмечается, что на текущий момент предложений по возможному трансферу в офис «Локомотива» не поступало.

    В начале сезона спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов признался, что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде Тикнизяна.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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