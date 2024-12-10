1-й таймЖирона — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк«Жирона» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    «Шахтер» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Украины Шахтер Донецк Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    10 декабря в 23:00 мск донецкий «Шахтер» будет принимать мюнхенскую «Баварию» в рамках поединка 6-го тура Этапа лиги европейской Лиги чемпионов. Прием состоится на нейтральном стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Еще одно поражение серьезно повлияет на шансы «Шахтера» попасть в зону плей-офф. В прошлом матче «горняки» проиграли 2:3 ПСВ. Это стало 3-м по счету поражением в турнире для хозяев. Единственные 3 очка команда набрала благодаря победе над «Янг Бойз» со счетом 2:1. Клуб с 4 пунктами занимает 26-е место.

    «Бавария» может выиграть в ЛЧ третий раз подряд. В прошлый раз команда Компани обыграла 1:0 ПСЖ, а туром ранее с тем же счетом выиграла у «Бенфики». Набрав 9 очков, баварцы идут на 13-м месте в итоговой таблице и у них хорошие шансы на попадание в топ-8, зона которого дает путевку в 1/8 финала. Также отметим, что «Бавария» сыграла вничью 1:1 с «Боруссией» Дортмунд и вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала, уступив «Байеру» 0:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки на игру

    Рассмотрим предложения букмекеров, аналитиков и даже искусственного интеллекта.

    • Букмекеры не верят в успех «Шахтера». Ставки принимаются с коэффициентами 14.0 на победу «горняков» и 1.14 на победу баварцев. Ничья оценивается коэффициентом 9.40.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили ставку на исход за 2.00, а также ставку на результативность за 3.30.

    • По мнению ИИ, «Бавария» сможет довольствоваться только нулевой ничьей.

    Где смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Бавария» на LiveCup.Run. Сайт предлагает смотреть самые интересные события футбольной недели вместе, знакомит со статистикой, составами, букмекерами и их коэффициентами.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
  • «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Выстоит ли «Жирона» против «Ливерпуля»?
  • «Жирона» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Итальянцы возьмут очки в Германии?
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры