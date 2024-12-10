10 декабря в 23:00 мск донецкийбудет принимать мюнхенскуюв рамках поединка 6-го тура Этапа лиги европейской Лиги чемпионов. Прием состоится на нейтральном стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Еще одно поражение серьезно повлияет на шансы «Шахтера» попасть в зону плей-офф. В прошлом матче «горняки» проиграли 2:3 ПСВ. Это стало 3-м по счету поражением в турнире для хозяев. Единственные 3 очка команда набрала благодаря победе над «Янг Бойз» со счетом 2:1. Клуб с 4 пунктами занимает 26-е место.

«Бавария» может выиграть в ЛЧ третий раз подряд. В прошлый раз команда Компани обыграла 1:0 ПСЖ, а туром ранее с тем же счетом выиграла у «Бенфики». Набрав 9 очков, баварцы идут на 13-м месте в итоговой таблице и у них хорошие шансы на попадание в топ-8, зона которого дает путевку в 1/8 финала. Также отметим, что «Бавария» сыграла вничью 1:1 с «Боруссией» Дортмунд и вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала, уступив «Байеру» 0:1.

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Прогнозы и ставки на игру

Рассмотрим предложения букмекеров, аналитиков и даже искусственного интеллекта.

Букмекеры не верят в успех «Шахтера». Ставки принимаются с коэффициентами 14.0 на победу «горняков» и 1.14 на победу баварцев. Ничья оценивается коэффициентом 9.40.

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили ставку на исход за 2.00, а также ставку на результативность за 3.30.

По мнению ИИ, «Бавария» сможет довольствоваться только нулевой ничьей.

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