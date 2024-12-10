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    Сможет ли «Бавария» разгромить «Шахтер»?

    Прогноз и ставка на матч Шахтер Д — Бавария 10.12.2024

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Бавария»
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    Джамал Мусиала
    Мюнхенская «Бавария» сыграет против донецкого «Шахтера» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Д — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 10 Декабря 2024 года

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •  Шахтёр Д 23:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: «Шахтер» набрал четыре очка в пяти матчах и занимает 26-е место в общей таблице Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в минувший четверг «Шахтер» выиграл у полтавской «Ворсклы» (3:1) в рамках чемпионата Украины.

    Шахтёр Д — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Перед этим у «горняков» был провальный матч против «Руха» (1:1) и обидное поражение от ПСВ Эйндховен (2:3).

    Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в предстоящем матче.

    Состояние команды: очевидно, что с некоторых пор «Шахтер» не так опасен, как раньше. В составе чемпиона Украины есть несколько интересных игроков, но в Европе ему сложно рассчитывать на что-то серьезное.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    На это указывает и положение «Шахтера» в чемпионате Украины. На данный момент команда Марино Пушича находится позади не только киевского «Динамо», но и скромной «Александрии».

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» находится на 13-й строчке в общей таблице ЛЧ, набрав в пяти матчах девять очков.

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  • 29/11/2024

    • Последние матчи: конец ноября и начало декабря получились для «Баварии» не самыми простыми. Сначала Рекордмайстер сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в рамках Бундеслиги, а потом проиграл «Байеру» (0:1) и вылетел из Кубка Германии.

    Перед встречей с «Шахтером» мюнхенский клуб выиграл на своем поле у «Хайденхайма» (4:2).

    Не сыграют: Кингсли Коман, Алфонсо Дейвис, Хироки Ито, Жоау Пальинья и Йосип Станишич. Кроме того, под вопросом находится участие Гарри Кейна.

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    Состояние команды: несмотря на недавнюю пробуксовку, все равно можно сказать, что «Бавария» сейчас в полном порядке. Естественно, будут и неудачные результаты, потому что пройти столь длинную дистанцию даже без непродолжительных спадов просто нереально.

    «Бавария» стремительно «выздоровела» сразу после разгромного поражения от «Барселоны» в (1:4) в конце октября. Достаточно сказать, что с тех пор команда Венсана Компани пропустила лишь три гола.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» в десяти предыдущих матчах одержала восемь побед и не потерпела ни одного поражения

    • «Бавария» забила 11 мячей в четырех предыдущих матчах на выезде, а пропустила — лишь один

    • «Шахтер» в пяти предыдущих матчах Лиги чемпионов одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Шахтер» в этом матче можно поставить за 21.00, ничью букмекеры предлагают за 8.60, а победу «Баварии» — за 1.13.

    Прогноз: в данном случае всё очевидно — фаворит спокойно наберет три очко. Скорее всего, «Бавария» выиграет с разгромным счетом. Например, «Аталанта» выиграла у «Шахтера» со счетом 3:0. Вряд ли команда Компани забьет меньше в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-2,5) за 2.00.

    Прогноз: здесь также логично предположить, что результативными получатся оба тайма. Обороне «Шахтера» будет сложно противостоять нападению «Баварии». Если что, возможное отсутствие Кейна не станет проблемой для мюнхенского клуба.

    Ставка: тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.30.

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    «Шахтер» Д — «Бавария»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бавария» разгромить «Шахтер»?
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