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    «Пари НН» и «Ахмат» запланировали сборы в Турции

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    «Пари НН» и «Ахмат» назвали место зимних сборов. Обе команды будут готовиться в Турции, сообщает пресс-служба клубов.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    Футболисты нижегородского клуба 10 января выйдут из отпуска и пройдут медосмотр в Москве. Затем запланированы три сбора в Турции.

    Первый пройдет с 13 по 25 января (2 контрольных матча), второй с 29 января по 9 февраля (5 контрольных игр) и с 13 по 23 февраля (6 матчей). Сборы пройдут в Анталье.

    «Ахмат» будет готовиться в Белеке. Первый этап пройдет с 10 по 24 января. Вторые сборы начнутся 27 января и продлятся до 10 февраля. Заключительная часть подготовки состоится в период с 14 по 24 февраля.

    Команда планирует провести 11 контрольных матчей.

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