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    Кордоба: «Краснодар» заслужил победу в матче с «Локомотивом»

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    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об игре команды в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом». Поединок завершился вничью 0:0.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «В матче с "Локомотивом" мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть. Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий. Вчера в матче с "Локомотивом" был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался.

    Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом», — сказал Кордоба «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ. У клуба 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества матчей занимает пятое место, заработав 35 баллов.

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