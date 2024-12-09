Кордоба: «Краснодар» заслужил победу в матче с «Локомотивом»

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
«В матче с "Локомотивом" мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть. Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий. Вчера в матче с "Локомотивом" был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался.
Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом», — сказал Кордоба «Чемпионату».
После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ. У клуба 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества матчей занимает пятое место, заработав 35 баллов.