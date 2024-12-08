Галактионов: Нужно перезагрузиться, набраться сил и готовиться к новому этапу

Главный тренер московского «Локомотива»подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0) и сказал, что команде надо отдохнуть и спокойно готовится к возобновлению чемпионата России.

«Перестановки в составе, которые пришлось сделать, были запланированы. Мы дали шанс Митрюшкину, он его заслужил. У Ньямси были проблемы со здоровьем, он не мог играть с первых минут. Еще вчера были мысли, что будет играть Морозов. Нам необходим был центральный нападающий, нацеленный на большое количество единоборств. План, который у нас был, сработал.

Нашу игру сегодня нужно разделять на несколько моментов. У многих накопилась усталость, в первом тайме была осторожная игра, у нас были контратаки, выбегания, у "Краснодара" были голевые моменты.

Сверхэмоциональная игра, которая была с большой плотностью. Хотелось бы побольше качества, но неплохие отрезки были. Хотим улучшать игровую уверенность. Перепады у нас в играх присутствуют.

Команда растет, прибавили в своем развитии по качеству, дисциплине, организации. Неудачи не должны нас выбивать из колеи, а победы — вносить в эйфорию. Был плотный график, всем нужно перезагрузиться, набраться сил и готовиться к новому этапу. Борьба будет до последних туров», — сказал Галактионов после игры «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» закончил первую часть сезона на пятом месте с 35 очками. «Краснодар» и «Зенит» лидируют с 39 очками.