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    «Ювентус» — «Болонья»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Туринский «Ювентус» примет «Болонью» в поединке 15-го тура итальянской Серии А. Действо будет происходит на стадионе «Альянц» 07 декабря, а начало матча назначено на 20:00 по Москве.

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    Туринцы подошли к матчу после серии из трех ничьих. Хозяева сыграли по нулям с «Миланом» и «Астон Виллой», после чего они не смогли обыграть «Лечче» (1:1). «Болонья» выиграла 2 матча подряд. В Серии А клуб разгромил 3:0 «Венецию», а в Кубке Италии не заметил «Монцу», выиграв 4:0.

    В очных встречах команды три раза подряд не уступили друг другу. В последний раз на поле «Болоньи» соперники расписали результативную ничью 3:3. В турнирной таблице клубы идут почти рядом — «Юве» на 6-м месте (26 очков), «Болонья» — на 8-м (21 очко).

    Прогнозы и ставки

    На бумаге «Юве» фаворит, но этот матч наверняка будет для «бьянконери» непростым, учитывая их результативность в последнее время.

    • Букмекеры выставили 1.75 и 5.40 на победу команд в матче соответственно, за 3.40 можно поставить на ничью.

    • ИИ также на стороне «Старой сеньоры». Нейросеть спрогнозировала победу хозяев со счетом 2:1.

    • Сайт LiveSport.Ru по традиции предложил свой прогноз, в котором есть две ставки с приятными коэффициентами 3.70 и 2.13.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Болонья» и других поединков чемпионата Италии на сайте LiveCup.Run.

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