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    Ари может стать спортивным директором «Торпедо»

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    Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари получит должность в московском «Торпедо».

    Ари
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    Ари

    По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», бразилец Ари будет назначен на пост спортивного директора «Торпедо».

    Источник также отмечает, что Александр Волнушкин может покинуть пост президента «Торпедо». Его действующий контракт рассчитан до 17 января. Вопрос о продлении сотрудничества будет обсуждаться на заседании совета директоров после зимнего отпуска.

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    • «Торпедо» набрало 43 очка в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

    Напомним, у Ари есть российское гражданство. В 2018 году он провел два матча за сборную России.

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