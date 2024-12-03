Ари может стать спортивным директором «Торпедо»

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара»получит должность в московском

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», бразилец Ари будет назначен на пост спортивного директора «Торпедо».

Источник также отмечает, что Александр Волнушкин может покинуть пост президента «Торпедо». Его действующий контракт рассчитан до 17 января. Вопрос о продлении сотрудничества будет обсуждаться на заседании совета директоров после зимнего отпуска.

«Торпедо» набрало 43 очка в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

Напомним, у Ари есть российское гражданство. В 2018 году он провел два матча за сборную России.