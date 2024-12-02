Кононов: Испытываем наслаждение от игры «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо»высказался об игровом стиле команды в текущем сезоне.

«Торпедо» набрало 43 очка в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

«Насколько сложно прививать атакующий стиль команде в ФНЛ? Не так просто поставить тот стиль игры, который хочется видеть. Атаки, быстрая работа с мячом, активная игра с прессингом, контрпрессингом — для этого нужны определенные игроки.

Хотя сейчас ребята уже понимают, что мы от них хотим. Сейчас мы испытываем наслаждение от происходящего: никому не проиграли, были хорошие игры, голы. Это самое главное.

А строить такой футбол в ФНЛ, еще раз повторю, очень непросто. Всегда всё отталкивается от того, как соперник будет играть в обороне, потом уже моделируется атака.

Много задумок еще есть, чтобы улучшать игру. Чтобы это было только на пользу», — приводит слова Кононова пресс-служба «Торпедо».