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    Кононов: Испытываем наслаждение от игры «Торпедо»

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    Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался об игровом стиле команды в текущем сезоне.

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    «Торпедо» набрало 43 очка в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

    «Насколько сложно прививать атакующий стиль команде в ФНЛ? Не так просто поставить тот стиль игры, который хочется видеть. Атаки, быстрая работа с мячом, активная игра с прессингом, контрпрессингом — для этого нужны определенные игроки.

    Хотя сейчас ребята уже понимают, что мы от них хотим. Сейчас мы испытываем наслаждение от происходящего: никому не проиграли, были хорошие игры, голы. Это самое главное.

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    • А строить такой футбол в ФНЛ, еще раз повторю, очень непросто. Всегда всё отталкивается от того, как соперник будет играть в обороне, потом уже моделируется атака.

    Много задумок еще есть, чтобы улучшать игру. Чтобы это было только на пользу», — приводит слова Кононова пресс-служба «Торпедо».

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