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    «Енисей» обыграл «Арсенал» в Первой лиге

    «Енисей» — «Арсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В Красноярске прошел матч 21-го тура Первой лиги. «Енисей» принимал тульский «Арсенал». Хозяева победили со счетом 2:0.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    У «Енисея» голы забили Андрей Окладников и Александр Масловский.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Арсенал Тула 2:0
    Голы: 1:0 Андрей Окладников (39'), 2:0 Александр Масловский (54') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Bogatyrev N., Tikhonov D. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Григорий Жилкин, Максим Кайнов, Данил Липовой, Никита Раздорских, Ишхан Гелоян, Максим Турищев, Volkov Z. Предупреждения: Эрвинг Ботака-Иобома (18'), Данил Липовой (34')

    «Енисей» набрал 27 очков. Команда идет 9-й в таблице Первой лиги.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Арсенал» (30) располагается на 6-й позиции. Туляки не могут победить в рамках чемпионата уже 11 матчей подряд.

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