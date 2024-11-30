«Енисей» — «Арсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

У «Енисея» голы забили Андрей Окладников и Александр Масловский.
Футбол. Россия. Первая лига
Енисей — Арсенал Тула 2:0
Голы: 1:0 Андрей Окладников (39'), 2:0 Александр Масловский (54') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Bogatyrev N., Tikhonov D. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Григорий Жилкин, Максим Кайнов, Данил Липовой, Никита Раздорских, Ишхан Гелоян, Максим Турищев, Volkov Z. Предупреждения: Эрвинг Ботака-Иобома (18'), Данил Липовой (34')
«Енисей» набрал 27 очков. Команда идет 9-й в таблице Первой лиги.
«Арсенал» (30) располагается на 6-й позиции. Туляки не могут победить в рамках чемпионата уже 11 матчей подряд.