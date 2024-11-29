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    «Брайтон» и еще три клуба АПЛ следят за нападающим «Спартака»

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    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    По информации журналиста Экрема Конура, в переходе Угальде заинтересованы сразу несколько английских клубов.

    Источник утверждает, что игрок сборной Коста-Рики входит в список трансферных целей «Брайтона», «Борнмута», «Брентфорда» и «Кристал Пэлас».

    Также отмечается, что скауты этих клубов наблюдали за игрой Угальде в матчах с «Акроном» и «Локомотивом» (5:2). В игре против «железнодорожников» он стал автором покера.

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    • Угальде забил 12 мячей в 16 матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в девять миллионов евро.

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