«Брайтон» и еще три клуба АПЛ следят за нападающим «Спартака»

Нападающий «Спартака»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Экрема Конура, в переходе Угальде заинтересованы сразу несколько английских клубов.

Источник утверждает, что игрок сборной Коста-Рики входит в список трансферных целей «Брайтона», «Борнмута», «Брентфорда» и «Кристал Пэлас».

Также отмечается, что скауты этих клубов наблюдали за игрой Угальде в матчах с «Акроном» и «Локомотивом» (5:2). В игре против «железнодорожников» он стал автором покера.

Угальде забил 12 мячей в 16 матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в девять миллионов евро.