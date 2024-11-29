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    ФИФА назвала номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

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    Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол в 2024 году.

    Алехандро Гарначо
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    Алехандро Гарначо

    В список номинантов попали Хассан аль-Хаидос (за гол в матче Катар — Китай), Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс»), Яссин Бензиа (Алжир — ЮАР), Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре»), Майко Чиринос (Коста-Рика — Гондурас), Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне»), Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург»), Денис Омеди (КСК — «Китара»), Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор»), Джейден Филоджин («Ротерхэм» — «Халл Сити»).

    Голы всех претендентов на премию имени Ференца Пушкаша можно посмотреть здесь.

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    • Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

    Напомним, обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

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