ФИФА назвала номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

Международная федерация футбола () назвала претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол в 2024 году.

В список номинантов попали Хассан аль-Хаидос (за гол в матче Катар — Китай), Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс»), Яссин Бензиа (Алжир — ЮАР), Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре»), Майко Чиринос (Коста-Рика — Гондурас), Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне»), Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург»), Денис Омеди (КСК — «Китара»), Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор»), Джейден Филоджин («Ротерхэм» — «Халл Сити»).

Голы всех претендентов на премию имени Ференца Пушкаша можно посмотреть здесь.

Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.