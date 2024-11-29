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    Аморим: Некоторые вещи по-прежнему с трудом даются игрокам «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над норвежским «Буде-Глимт» (3:2) в пятом туре общего этапа Лиги Европы.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Я вижу то же, что и все остальные: и хорошее, и то, что дается с трудом. В концовке была некоторая суматоха, попытка удержать победный результат, но парни отлично потрудились. Они бежали, они оказывали давление, они стремились выполнять то, над чем мы три дня работали, и вот мы победили.

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    • Тут полстадиона толком меня не знает. Я приехал из Португалии и пока для этого клуба ничего не сделал. А вот то, что в этой атмосфере я уже чувствую себя как дома, — это уже нечто особенное. Это останется со мной до самого завершения карьеры», — приводит слова португальского специалиста официальный сайт УЕФА.

    Напомним, Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в начале ноября.

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