Аморим: Некоторые вещи по-прежнему с трудом даются игрокам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над норвежским(3:2) в пятом туре общего этапа Лиги Европы.

«Я вижу то же, что и все остальные: и хорошее, и то, что дается с трудом. В концовке была некоторая суматоха, попытка удержать победный результат, но парни отлично потрудились. Они бежали, они оказывали давление, они стремились выполнять то, над чем мы три дня работали, и вот мы победили.

Тут полстадиона толком меня не знает. Я приехал из Португалии и пока для этого клуба ничего не сделал. А вот то, что в этой атмосфере я уже чувствую себя как дома, — это уже нечто особенное. Это останется со мной до самого завершения карьеры», — приводит слова португальского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в начале ноября.