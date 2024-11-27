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    Левандовски: 101 гол в Лиге чемпионов? Я счастлив

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    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски после победы над «Брестом» (3:0) прокомментировал то, что достиг отметки в 100 забитых голов в Лиге чемпионов.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    В матче с французским клубом 36-летний Левандовски оформил дубль, забив свои 100-й и 101-й голы в ЛЧ. Ранее достичь отметки в 100 голов в Лиге чемпионов удавалось только Криштиану Роналду (140 мячей) и Лионелю Месси (129).

    «Я счастлив. Это хорошее число. Много лет назад я и подумать не мог, что мне удастся забить больше 100 голов в Лиге чемпионов.

    Здорово оказаться в одной лиге с Криштиану и Месси. Сегодня мы играли как команда и могли забить больше голов во втором тайме. Теперь нам нужно думать о следующих матчах в Лиге чемпионов и Ла Лиге», — цитирует Левандовски Marca.

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