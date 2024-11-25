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    Черчесов прокомментировал свое будущее в сборной Казахстана

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о своем будущем в команде.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Давайте дождемся, придёт новый начальник, мы сядем напротив друг друга и посмотрим, что из этого выйдет. С футболистами у нас никаких проблем нет. Другое дело, что я иногда их "покусываю" в раздевалке за какие-то вещи. Но это рабочие моменты, и никуда не денешься», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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