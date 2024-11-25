Черчесов прокомментировал свое будущее в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстанаответил на вопрос о своем будущем в команде.

«Давайте дождемся, придёт новый начальник, мы сядем напротив друг друга и посмотрим, что из этого выйдет. С футболистами у нас никаких проблем нет. Другое дело, что я иногда их "покусываю" в раздевалке за какие-то вещи. Но это рабочие моменты, и никуда не денешься», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Сборная Казахстана заняла последнее место в своей группе Лиги наций (Лига В), потеряв шансы на сохранение прописке на этом уровне. Национальная команда потерпеля 5 поражений на турнире.