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    Салах: Нам удалось вернуться и победить

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    Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе в матче с «Саутгемптоном» (3:2).

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Эти голы были очень важны, особенно после того, как мы проигрывали 1:2. Самое главное — это то, что мы выиграли матч. Каждая игра отличается. У них был план на игру, и они сыграли очень хорошо. Нам удалось вернуться и победить.

    Думаю, у нас был хороший план, мы играли в свой футбол, и я был уверен, что сможем создавать моменты. Это здорово. Надеюсь, мы продолжим двигаться в этом направлении. Надеюсь, мы выиграем этот матч, чтобы увеличить отрыв до 11 очков. "Манчестер Сити" есть "Манчестер Сити". У них сейчас сложный период, но у них великолепные игроки», — цитирует Салаха Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Англии с 31 очком. «Саутгемптон» с 4 очками на последней строчке.

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