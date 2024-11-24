Салах: Нам удалось вернуться и победить

Лидервысказался о победе в матче с(3:2).

«Эти голы были очень важны, особенно после того, как мы проигрывали 1:2. Самое главное — это то, что мы выиграли матч. Каждая игра отличается. У них был план на игру, и они сыграли очень хорошо. Нам удалось вернуться и победить.

Думаю, у нас был хороший план, мы играли в свой футбол, и я был уверен, что сможем создавать моменты. Это здорово. Надеюсь, мы продолжим двигаться в этом направлении. Надеюсь, мы выиграем этот матч, чтобы увеличить отрыв до 11 очков. "Манчестер Сити" есть "Манчестер Сити". У них сейчас сложный период, но у них великолепные игроки», — цитирует Салаха Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Англии с 31 очком. «Саутгемптон» с 4 очками на последней строчке.