«Осасуна» — «Вильярреал»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 14-го тура испанской Ла Лигиу себя дома сыграла вничью ссо счетом 2:2.

Дублем в составе победителей отметился хорватский нападающий Анте Будимир, поразивший ворота соперника на 8-й и 20-й минутах.

Первый мяч у гостей забил игрок сборной Испании Алекс Баэна на 67-й минутах. От поражения "Вильярреал" спас Жерар Морено, реализовавший пенальти на 90+3-й минутах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Вильярреал 2:2 Голы: 1:0 Анте Будимир (8'), 2:0 Анте Будимир (пенальти) (20'), 2:1 Алекс Баэна (67'), 2:2 Херар Морено (пенальти) (90 + 3') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хуан Крус, Хон Монкайола (Икер Муньос, 66'), Лукас Торро, Аймар Орос (Абель Бретонес, 86'), Рубен Гарсия (Рубен Пенья, 66'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 86'), Брайан Сарагоса (Мойсес Гомес, 78') Вильярреал: Диего Конде, Серхи Кардона (Хуан Бернат, 77'), Логан Кошта, Рауль Альбиоль, Рамон Терратс (Херар Морено, 46'), Алекс Баэна, Сантьяго Комесанья (Денис Суарес, 72'), Даниэль Парехо, Тьерно Барри, Ереми Пино (Pau Cabanes, 86'), Pau Navarro Предупреждения: Рауль Альбиоль (19'), Marcelino Garcia Toral (25'), Флавиен Бойомо (31'), Сантьяго Комесанья (39'), Алекс Баэна (45'), Серхи Кардона (45 + 1'), Алехандро Катена (52'), Аймар Орос (75'), Хесус Аресо (84'), Даниэль Парехо (84'), Vicente Moreno (90'), Лукас Торро (90 + 1'), Серхио Эррера (90 + 2')

В 15-м туре "Осасуна" сыграет с "Севильей", а "Вильярреал" с "Жироной".