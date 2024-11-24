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    Гончаренко: «Пари НН» был ближе к победе, чем «Динамо» Махачкала

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о матче против махачкалинского «Динамо» (0:0).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Моментов было создано не так много. Мне кажется, что мы были чуть ближе, чтобы выиграть матч. Доволен тем, как сыграли в обороне. В домашних матчах хочется радовать болельщиков, которые не в таком большом количестве приходят на стадион. Наша цель — набирать очки, и чтобы больше людей приходило на стадион.

    Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при наших навесах. Считаю, что мы неплохо действовали в атаке сегодня. Перенастрой? Мы сыграли с холодной головой, что и надо было сделать», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 16 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Динамо» также с 16 баллами — 11-е.

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