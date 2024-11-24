Гончаренко: «Пари НН» был ближе к победе, чем «Динамо» Махачкала

Главный тренервысказался о матче против махачкалинского(0:0).

«Моментов было создано не так много. Мне кажется, что мы были чуть ближе, чтобы выиграть матч. Доволен тем, как сыграли в обороне. В домашних матчах хочется радовать болельщиков, которые не в таком большом количестве приходят на стадион. Наша цель — набирать очки, и чтобы больше людей приходило на стадион.

Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при наших навесах. Считаю, что мы неплохо действовали в атаке сегодня. Перенастрой? Мы сыграли с холодной головой, что и надо было сделать», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 16 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Динамо» также с 16 баллами — 11-е.