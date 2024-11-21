Семин о возможном матче сборной России с Уругваем: Это будет настоящий тест

Бывший главный тренерподелился мнением о возможном проведении товарищеского матча между сборными

«Замечательно, если в 2025 году состоится матч сборных России и Уругвая. Думаю, будет аншлаг на стадионе, если матч пройдёт у нас. Сборная Уругвая — это совсем другой уровень.

Это будет настоящий тест для наших игроков. Матч с Уругваем хорошая перспектива. Потому что все относятся очень серьёзно к любым матчам, которые есть в календаре», — сказал Семин Чемпионату.

Напомним, что в ноябре сборная России одержала 2 победы в товарищеских матчах против Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Это были заключительные встречи национальной команды в 2024-м году.