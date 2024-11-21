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    Семин о возможном матче сборной России с Уругваем: Это будет настоящий тест

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Уругвая
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Уругвая.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Замечательно, если в 2025 году состоится матч сборных России и Уругвая. Думаю, будет аншлаг на стадионе, если матч пройдёт у нас. Сборная Уругвая — это совсем другой уровень.

    Это будет настоящий тест для наших игроков. Матч с Уругваем хорошая перспектива. Потому что все относятся очень серьёзно к любым матчам, которые есть в календаре», — сказал Семин Чемпионату.

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