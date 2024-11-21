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    Газизов: РПЛ надо расширить как минимум до 18 команд

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    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает, что в РПЛ должны играть как минимум 18 клубов.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Я всегда был и буду за расширение. 18 команд для России — нормальный формат по ряду причин. Это можно назвать вкусовщиной или еще чем‑то, но я сторонник расширения.

    Будет более глубокая вовлеченность регионов в футбол. Сегодня мы видим, что большую часть лиги составляют московские команды. Получается, у нас концентрация в центре, а что вокруг? Но Россия — это не только Москва и Санкт‑Петербург.

    Пока расширение не сделают, этой инфраструктуры и не будет. Пока регионы не будут вовлечены в РПЛ, ничего и не будет. Еще плюс две команды в лиге — появятся новые возможности выйти на более высокий уровень.

    Я же руководил и сейчас руковожу региональным клубом, но управлял и большим столичным. Понимаю, о чем говорю. Прибавление двух команд все равно подразумевает под собой больше матчей. Многие говорят, что якобы уровень падает. Я бы так не сказал. Он усредняется.

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    • Раньше были два‑три клуба, которые просто всех выносили, а все остальное — условное болото. Сейчас любой большой клуб сталкивается с огромным сопротивлением.

    Я бы не сказал, что "Зенит" выносит, ему приходится тяжело. Разве не может "Зенит" потерять очки? С "Химками" они как сыграли? Трудно им было? Трудно. Если бы действительно была огромная разница… Плюс всегда есть огромная мотивация против больших команд.

    При расширении мы еще повысим зрительский интерес. Мне кажется, жители региона в основном должны болеть за свои команды», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

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