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    Винисиус считает, что сажать людей в тюрьму за расизм — это правильное решение

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    Нападающий «Реала» Винисиус высказался о борьбе против расизма в Испании.

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    «Я считаю, что мы находимся на правильном пути. Играю в Испании, где много раз страдал и иногда страдаю (из-за проявления расизма). Конечно, сейчас это происходит в меньшей степени благодаря клубам и людям, делающим всё возможное для борьбы с расизмом. То же самое делает и Бразильская конфедерация футбола.

    Поэтому важно, что за последние три месяца нам удалось посадить трёх или четырёх человек в тюрьму, заставив их заплатить за преступление, которое они совершили. Подобные проявления могут сократиться довольно скоро, потому что, даже если человек является расистом, он будет бояться вести себя таким образом, понимая, что вокруг него есть камеры», — приводит слова Винисиуса официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

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