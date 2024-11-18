«Манчестер Юнайтед» готов отдать «Наполи» Зиркзе и 30 млн евро в обмен на Осимхена

рассматривает возможность приобретения нападающего «Наполи»

В текущем сезоне Осимхен выступает на правах аренды за «Галатасарай», но известно, что он не планирует подписывать постоянный контракт с турецким клубом.

По информации Il Mattino, «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Наполи» права на Джошуа Зиркзе и 30 миллионов евро в обмен на нигерийского нападающего.

Ранее сообщалось, что Зиркзе может покинуть «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна.

Transfermarkt оценивает стоимость в 75 миллионов евро.