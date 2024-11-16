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    «Ротор» уверенно обыграл «Аланию» в матче Первой лиги

    «Алания» — «Ротор»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Ротор» на чужом поле одержал победу над «Аланией» (3:1) в матче 19-го тура российской Первой лиги.

    «Ротор»
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    «Ротор»

    В составе гостей голы записали на свой счет Тимур Касимов на 11-й минуте, Дмитрий Лаврищев на 17-й минуте и Михаил Мальцев на 34-й минуте.

    Единственный гол у «Алании» забил Алан Багаев на 90+2-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Алания — Ротор 1:3
    Голы: 0:1 Kasimov T. (9'), 0:2 Lavrishchev D. (18'), 0:3 Михаил Мальцев (34'), 1:3 Алан Багаев (90+2') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Илья Москаленчик, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Тарас Гаглоев, Алан Хугаев, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев Ротор: Никита Чагров, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Максим Швецов, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Kasimov T., Lavrishchev D., Shilnikov G., Zavezen Y. Предупреждение: Аллон Бутаев (7') Удаление: Алексей Татаев (89')

    После этого матча «Ротор» занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 26-ю очками в активе. «Алания» — на 17-й позиции (18).

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