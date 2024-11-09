«Реал» — «Осасуна»: смотреть онлайн в прямом эфире

«Сантьяго Бернабеу» в Мадриде примет поединок родного, который сыграет сиз Памплоны. Это будет встреча 13-го тура чемпионата Испании.

«Галактикос» занимают 2- место в таблице. За спиной у команды Анчелотти два поражения подряд. Коллектив потерпел унизительное фиаско на «Бернабеу» от «Барселоны», пропустив 4 безответных мяча. После этого «сливочные» уступили «Милану» 1:3 в Лиге чемпионов. Чтобы реабилитировать хозяев, стоит отметить, что перед этим они разгромили «Боруссию» Дортмунд 5:2, обыграли «Сельту» 2:1 и победили «Вильярреал» 2:0.

«Осасуна» в текущем сезоне взяла курс на еврокубки. «Баски» идут 5-ми в таблице. Если им удастся огорчить «Реал», то это будет 3-я победа в турнире подряд. В минувших двух турах клуб одолел «Вальядолид» (1:0) и «Реал Сосьедад» (2:0). При этом на выезде команда выиграла только один из пяти последних матчей.

Прогнозы и ставки

Судя по оценкам специалистов, у «Осасуны» шансов на успех немного, несмотря на ее последние результаты.

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой вариант исхода данного поединка, который они выдали в прогнозе с коэффициентом 1.93.

Букмекеры весьма четко дали понять, что «Реал» будет рассчитывать только на победу: 1.26 на П1, 6.20 на Х и 10.0 на П2.

Искусственный интеллект результативного исхода не выдал, но тоже склоняется к победе «Реала», а счет составит 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — Осасуна« смотрите LiveCup.Run. Здесь помимо видео, можно найти подробную предматчевую статистику, коэффициенты букмекеров и составы команд на игру.