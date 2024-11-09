Тренер «Факела»: Не «Локомотив» выиграл, а мы проиграли

Главный тренер «Факела»прокомментировал поражение от(1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Факел» в игре с «Локомотивом» пропустил оба гола с пенальти.

«Результат расстроил. Не "Локомотив" выиграл, а "Факел" проиграл. Острота была у обеих команд. Второй тайм был за нами, мы забрали инициативу. К сожалению, ошибки привели к такому результату.

Если есть решение (по поводу назначения пенальти — прим.), оно справедливое. Значит, нужно было ставить пенальти. Мы достойно играли, не нужно забывать, что "Локомотив" — одна из лучших команд России. Посмотрите, кто у них сидит на замене. Не должны были проиграть.

Мы могли добавить свежести с помощь замен. Выпустили Маркова, который имеет хорошие индивидуальные качества. Очень команда верила в то, что она делает. Мы не дали "Локомотиву" играть в тот футбол, в который он хочет. Замены были правильные.

Не поставил в состав Юрганова, потому что игроки "Локомотива" менее высокого роста. Нам нужны были скоростные центральные защитники, поэтому он остался на замене.

Хотел бы опять же поблагодарить армию болельщиков. Их поддержка была лучше, чем качество нашей игры», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».