Гордеев: Интересно посмотреть, не застоялась ли сборная России

Известный тренеррассказал, что думает о предстоящих матчах сборной России против Брунея и Сирии.

«Вызов Чалова? — Думаю, Карпин его вызвал, чтобы он вспомнил требования, почувствовал уверенность, заинтересованность. Возможно, потом это поможет ему в клубе. Все индивидуально. Это должно быть полезно и игроку, и сборной. Иногда наоборот футболиста не дергают, чтобы дать возможность прийти в себя, набраться сил и не отвлекать. Диалог тренера и игрока всегда присутствует.

Не могу сказать, что у меня есть какой-то ажиотаж по поводу сборной. Но как специалист посмотрю эти матчи. Как сыграем? Соперники разного уровня. Я больше смотрю за тем, как эволюционируют мысли сборной. Не застоялась ли она. То, что сейчас Карпин проповедует в "Ростове" и сборной, — это интересно, но играть в такой футбол с соперниками, которые превосходят тебя в качестве, очень сложно.

Два разных состава? Это правильное решение, дать всем ребятам возможность поиграть. Я сам часто так делал», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15-го ноября в 19:00 мск. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра против Сирии состоится 19-го ноября в Волгограде.