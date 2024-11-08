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    Гордеев: Интересно посмотреть, не застоялась ли сборная России

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Брунея Сборная Сирии
    Известный тренер Андрей Гордеев рассказал, что думает о предстоящих матчах сборной России против Брунея и Сирии.

    сборная России
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    сборная России

    «Вызов Чалова? — Думаю, Карпин его вызвал, чтобы он вспомнил требования, почувствовал уверенность, заинтересованность. Возможно, потом это поможет ему в клубе. Все индивидуально. Это должно быть полезно и игроку, и сборной. Иногда наоборот футболиста не дергают, чтобы дать возможность прийти в себя, набраться сил и не отвлекать. Диалог тренера и игрока всегда присутствует.

    Не могу сказать, что у меня есть какой-то ажиотаж по поводу сборной. Но как специалист посмотрю эти матчи. Как сыграем? Соперники разного уровня. Я больше смотрю за тем, как эволюционируют мысли сборной. Не застоялась ли она. То, что сейчас Карпин проповедует в "Ростове" и сборной, — это интересно, но играть в такой футбол с соперниками, которые превосходят тебя в качестве, очень сложно.

    Два разных состава? Это правильное решение, дать всем ребятам возможность поиграть. Я сам часто так делал», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

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