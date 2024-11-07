Мбаппе пропустит ноябрьские матчи сборной Франции

Нападающий мадридского «Реала»не поможет сборнойв заключительных матчах группового этапа Лиги наций.

По информации Le Parisien, Мбаппе не будет вызван на предстоящие матчи со сборными Израиля и Италии.

Мбаппе пропустил октябрьские матчи национальной команды в Лиге наций против Израиля (4:1) и Бельгии (2:1). В эти же дни появились новости о том, что французского футболиста подозревают в изнасиловании.

Скандальная история с участием Мбаппе случилась в одном из отелей в центре Стокгольма, куда игрок приезжал на несколько дней, чтобы провести время с друзьями.

Сборная Франции сыграет 14 ноября с Израилем, а 17-го встретится с Италией.