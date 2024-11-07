ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
  • 15:35
    • Медведев попал в одну группу с Синнером на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта

    Мбаппе пропустит ноябрьские матчи сборной Франции

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Италии Футбол Италии Сборная Израиля Лига наций Реал Мадрид Футбол Испании
    Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не поможет сборной Франции в заключительных матчах группового этапа Лиги наций.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    По информации Le Parisien, Мбаппе не будет вызван на предстоящие матчи со сборными Израиля и Италии.

    Мбаппе пропустил октябрьские матчи национальной команды в Лиге наций против Израиля (4:1) и Бельгии (2:1). В эти же дни появились новости о том, что французского футболиста подозревают в изнасиловании.

  • Игра с огнем. Скандал вокруг Мбаппе набирает обороты
  • Получится ли у Килиана выйти сухим из воды?
  • 20/10/2024

    • Скандальная история с участием Мбаппе случилась в одном из отелей в центре Стокгольма, куда игрок приезжал на несколько дней, чтобы провести время с друзьями.

    Сборная Франции сыграет 14 ноября с Израилем, а 17-го встретится с Италией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
  • «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА заберет предстоящее московское дерби
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забитых голов в Стамбуле будет много
  • «Галатасарай» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры