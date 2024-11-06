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    Слот: Мне вовсе не легко работать в «Ливерпуле»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о своей работе в мерсисайдском клубе.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Легко ли работать? Нет-нет, вовсе нет. Если смотреть только по результатам, то возможно, но даже в прошлую субботу нам пришлось очень тяжело — мы уступали "Брайону" 0:1 и были вынуждены приложить все силы, чтобы добиться хорошего результата.

    Нам пришлось работать на пределе возможностей, как и всегда. Если мы хотим побеждать, иначе просто не сделать. Нелегко будет в любом случае. Но если мы будем выигрывать, то всё отлично, ведь именно этого мы и хотим», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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    Напомним, что «Ливерпуль» является лидером текущего сезоне чемпионата России.

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