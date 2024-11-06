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    Кордоба признан лучшим футболистом РПЛ в октябре

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    Форвард «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам октября.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    Конкурентами колумбийца в борьбе за награду были Андрей Мостовой («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Стефан Лончар («Акрон»).

    Нападающий «быков» стал лучшим по мнению всех экспертов РПЛ и четырех из пяти комментаторов канала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков победил Мостовой.

    В трех матчах в прошлом месяце против «Химок», «Спартака» и «Крыльев Советов» Кордоба забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В каждой из трех игр он признавался лучшим игроком.

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