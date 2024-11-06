Кордоба признан лучшим футболистом РПЛ в октябре

Форвард «Краснодара»признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам октября.

Конкурентами колумбийца в борьбе за награду были Андрей Мостовой («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Стефан Лончар («Акрон»).

Нападающий «быков» стал лучшим по мнению всех экспертов РПЛ и четырех из пяти комментаторов канала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков победил Мостовой.

В трех матчах в прошлом месяце против «Химок», «Спартака» и «Крыльев Советов» Кордоба забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В каждой из трех игр он признавался лучшим игроком.