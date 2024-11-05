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    Маттеус: За «Баварию» я не беспокоюсь

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    Легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал работу Венсана Компани на посту главного тренера.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Очевидно, что после двух месяцев работы с новым тренером по новой системе не всё работает идеально. Компани показал команде после поражения в Барселоне, что она сделала не так и какие болты нужно закрутить. "Бавария" больше не проиграет "Барсе" 1:4. Возможно, две ничьих в чемпионате и два поражения в Лиге чемпионов даже помогут исправить ошибки до матчей плей-офф… О "Баварии" я не беспокоюсь», — приводит слова Маттеуса Sky Sports.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Сейчас после 9 туров «Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии с 23 очками. В Лиге чемпионов мюнхенцы пока на 23-й строчке с 3 очками.

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