«Наполи» продолжает переговоры о продлении соглашения с Хвичей

и представители полузащитникапродолжают переговоры о продлении соглашения с игроком. Контракт истекает в 2027 году.

Итальянский клуб предлагает 23-летнему грузину зарплату 5 млн евро за сезон с ежегодным увеличением на 1 млн евро. Представители грузина хотят сразу 8 млн евро за год.

Между сторонами есть разногласия по сумме отступных. Окружение футболиста хочет прописать в контракте 80 млн евро в качестве условия его продажи. Но в «Наполи» считают эту сумму чрезмерно низкой, сообщает Sky Sport.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» идет на первом месте в Серии А. Ранее клуб в гостях одолел «Милан» со счетом 2:0.