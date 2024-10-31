ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    «Наполи» продолжает переговоры о продлении соглашения с Хвичей

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    «Наполи» и представители полузащитника Хвичи Кварацхелии продолжают переговоры о продлении соглашения с игроком. Контракт истекает в 2027 году.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    Итальянский клуб предлагает 23-летнему грузину зарплату 5 млн евро за сезон с ежегодным увеличением на 1 млн евро. Представители грузина хотят сразу 8 млн евро за год.

    Между сторонами есть разногласия по сумме отступных. Окружение футболиста хочет прописать в контракте 80 млн евро в качестве условия его продажи. Но в «Наполи» считают эту сумму чрезмерно низкой, сообщает Sky Sport.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» идет на первом месте в Серии А. Ранее клуб в гостях одолел «Милан» со счетом 2:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» переиграть «Торино»?
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Комо» не остановит «Лацио»?
  • «Комо» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Лада» сумеет зацепиться за очки в Омске
  • «Авангард» — «Лада». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Комо — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Согдиана — Сурхан
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.88
  • Прогноз на матч Вахш — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры