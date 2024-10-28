«Реал» выступил с заявлением о том, что Винисиус, скорее всего, не получит «Золотой мяч»

В мадридскомотреагировали на новость о том, что нападающий команды, вероятно, не получит «Золотой мяч» в 2024-м году.

«Если критерии приза не делают победителем Винисиуса, тогда они должны объявить обладателем награды (Даниэля) Карвахаля.

Поскольку этого не произошло, очевидно, что "Золотой мяч" и УЕФА не уважают "Реал" Мадрид», — приводит слова представителей «Реала» AS.

Ранее в СМИ сообщали о том, что руководство, главный тренер и игроки «сливочных» не приедут на церемонию вручения «Золотого мяча».

По некоторым данным, Винисиус уже был готов праздновать победу в борьбе за приз в Париже, но «Золотой мяч», вероятно, получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри.