Relevo: Винисиус был готов праздновать победу в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающийуже зарезервировал ресторан в Париже и подготовил костюм для празднования победы в борьбе за «Золотой мяч» 2024-го года. Об этом сообщает Relevo

Стало известно, что форвард уже готовился к победе в борьбе за «Золотой мяч». Винисиус забронировал ресторан в центре Парижа для 20-и человек, среди которых должен был присутствовать главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось о том, что руководство, игроки и главный тренер «Реала» не поедут на церемонию вручения «Золотого мяча». По некоторым данным, этот приз получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Сегодня, 28-го октября в 21:00 мск. начнется церемония вручения «Золотого мяча».