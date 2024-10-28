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  • 17:20
    • Фабрицио Романо: Винисиус не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
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    Relevo: Винисиус был готов праздновать победу в борьбе за «Золотой мяч»

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    Нападающий «Реала» Винисиус уже зарезервировал ресторан в Париже и подготовил костюм для празднования победы в борьбе за «Золотой мяч» 2024-го года. Об этом сообщает Relevo.

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    Стало известно, что форвард уже готовился к победе в борьбе за «Золотой мяч». Винисиус забронировал ресторан в центре Парижа для 20-и человек, среди которых должен был присутствовать главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

    Ранее сообщалось о том, что руководство, игроки и главный тренер «Реала» не поедут на церемонию вручения «Золотого мяча». По некоторым данным, этот приз получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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    • Сегодня, 28-го октября в 21:00 мск. начнется церемония вручения «Золотого мяча».

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