Фабрицио Романо: Винисиус не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала»не поедет на церемонию вручения

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в «Реале» уже знают, что Винисиус не получит награду.

Источник также утверждает, что в Париж также не поедут президент «Реала» Флорентино Перес, главный тренер Карло Анчелотти и полузащитник Джуд Беллингем.

Ранее также сообщалось, что окружение Винисиуса убеждено, что игрок не получит «Золотой мяч».

Обладатель «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024 будет назван в понедельник, 28 октября. Специальная церемония пройдет в парижском театре «Шатле».