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    Фабрицио Романо: Винисиус не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

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    Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча».

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в «Реале» уже знают, что Винисиус не получит награду.

    Источник также утверждает, что в Париж также не поедут президент «Реала» Флорентино Перес, главный тренер Карло Анчелотти и полузащитник Джуд Беллингем.

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    • Ранее также сообщалось, что окружение Винисиуса убеждено, что игрок не получит «Золотой мяч».

    Обладатель «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024 будет назван в понедельник, 28 октября. Специальная церемония пройдет в парижском театре «Шатле».

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