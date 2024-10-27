«Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 1:1, обзор голов

За «Арсенал» забили Букайо Сака и Микель Мерино. У «Ливерпуля» отличились Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Ливерпуль 2:2
Голы: 1:0 Букайо Сака (9'), 1:1 Вирджил ван Дейк (18'), 2:1 Микель Мерино (43'), 2:2 Мохамед Салах (81') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Габриэль Магальяйнс (Якуб Кивёр, 54'), Юрриен Тимбер (Майлс Льюис-Скелли, 76'), Томас Парти, Букайо Сака (Габриэл Жезус, 85'), Деклан Райс, Микель Мерино, Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли (Итан Нванери, 85'), Леандро Троссард Ливерпуль: Кивин Келлехер, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 63'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 63'), Кёртис Джонс (Ватару Эндо, 90'), Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер (Доминик Собослаи, 63'), Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес Предупреждения: Алексис Мак Аллистер (33'), Дэвид Райа (66'), A.Slot (75'), Дарвин Нуньес (90 + 4')
«Ливерпуль» с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 18 баллами находится на третьей строчке.