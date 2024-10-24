В ОАЭ высказались о возможном матче со сборной России

Генеральный директор Главного управления спорта ОАЭвысказался о потенциально возможном матче со сборной России.

«ОАЭ сотрудничают с Россией во всех аспектах, в том числе по футболу, вы знаете, что наш президент был в России. Это говорит о том, что мы сотрудничаем со многими командами, со многими игроками из России, которые играют в ОАЭ. И я уверен, что если между федерациями будет налажено сотрудничество, они будут очень счастливы провести матч», — приводит слова чиновника ТАСС.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.