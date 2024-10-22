ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тим ЦзюПроигрыш Фундоре не был случайным. Тим Цзю провалился в бою с Муртазалиевым
    Все новости спорта

    Стало известно, когда «Зенит» сыграет с командой Моуринью

    Футбол Зенит Футбол России Фенербахче Футбол Турции Товарищеские матчи
    «Зенит» проведет товарищеский матч с турецким «Фенербахче».

    Максим Глушенков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков

    Матч между «Зенитом» и «Фенербахче» состоится 15 ноября в Стамбуле, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Ранее «Зенит» и «Фенербахче» провели друг против друга четыре матча — в 2019-м в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА, в 2023-м в товарищеских матчах (2:2 в Стамбуле и 0:0 (4:3п) победа «Зенита» в Петербурге).

  • Травма Дзюбы все сломала. «Зенит» разнес «Акрон» и вышел в лидеры
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на результат матча «Акрон» — «Зенит»
  • 18/10/2024

    • Напомним, в этом сезоне «Фенербахче» возглавляет известный португальский тренер Жозе Моуринью.

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартаку» нужно реабилитироваться
  • «Динамо» Мх — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • ЦСКА не предоставит шансы «Ахмату»
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры