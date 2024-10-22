Стало известно, когда «Зенит» сыграет с командой Моуринью

проведет товарищеский матч с турецким

Матч между «Зенитом» и «Фенербахче» состоится 15 ноября в Стамбуле, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Ранее «Зенит» и «Фенербахче» провели друг против друга четыре матча — в 2019-м в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА, в 2023-м в товарищеских матчах (2:2 в Стамбуле и 0:0 (4:3п) победа «Зенита» в Петербурге).

Напомним, в этом сезоне «Фенербахче» возглавляет известный португальский тренер Жозе Моуринью.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.