2-й таймМилан — БрюггеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес«Милан» — «Брюгге». Онлайн
    Все новости спорта

    Тренер «Спартака»: Ребята выполнили задачу. Необходимо было добыть результат

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Динамо-Махачкала
    Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о победе в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) в Кубке страны.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    «Понимали, что матч будет непростым. Играть в гостях против "Динамо" всегда непросто для любого соперника. Тем не менее, ребята хорошо себя показали и добились результата.

    Команда должна была отреагировать на поражение в матче с "Краснодаром". Поэтому сегодня мы довольны.

    Ребята выполнили свою задачу. Необходимо было добыть результат», — приводит слова Сакича «Матч ТВ».

    После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 15-ю очками в активе. «Динамо» Махачкала — на 3-й позиции (8).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА не предоставит шансы «Ахмату»
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Создаст ли «Шахтер» проблемы «Арсеналу»?
  • «Арсенал» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры