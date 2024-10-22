Тренер «Спартака»: Ребята выполнили задачу. Необходимо было добыть результат

Тренер московскоговысказался о победе в матче с махачкалинским(1:0) в Кубке страны.

«Понимали, что матч будет непростым. Играть в гостях против "Динамо" всегда непросто для любого соперника. Тем не менее, ребята хорошо себя показали и добились результата.

Команда должна была отреагировать на поражение в матче с "Краснодаром". Поэтому сегодня мы довольны.

Ребята выполнили свою задачу. Необходимо было добыть результат», — приводит слова Сакича «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 15-ю очками в активе. «Динамо» Махачкала — на 3-й позиции (8).