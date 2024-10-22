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    Тео Эрнандес«Милан» — «Брюгге». Онлайн
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    Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на матч ЛЧ против «Боруссии» Д

    «Реал» — «Боруссия» Д: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Реал» и дортмундская «Боруссия» опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    «Реал»
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    «Реал»

    «Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Рюдигер, Менди, Васкес, Модрич, Беллингем, Вальверде, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

    «Боруссия» Дортмунд: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Бенсебаини, Рюэрсон, Нмеча, Брандт, Забитцер, Мален, Байно-Гиттенс, Гирасси.

  • «Реал» — «Боруссия» Д. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 3-го тура Лиги Чемпионов «Реал» — «Боруссия» Д
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 2-х туров общего этапа Лиги чемпионов «Реал» занимает 18-е место с 3 очками в активе. «Боруссия» Д — на 2-й позиции (6 баллов).

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