«Реал» — «Боруссия» Д: составы, коэффициенты, прогноз

и дортмундскаяопубликовали стартовые составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Рюдигер, Менди, Васкес, Модрич, Беллингем, Вальверде, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Бенсебаини, Рюэрсон, Нмеча, Брандт, Забитцер, Мален, Байно-Гиттенс, Гирасси.

Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 2-х туров общего этапа Лиги чемпионов «Реал» занимает 18-е место с 3 очками в активе. «Боруссия» Д — на 2-й позиции (6 баллов).