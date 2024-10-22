Мадридский «Реал» на своем поле сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче 3-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский «Реал» набрал 3 очка в двух турах Лиги Чемпионов и на данный момент расположился на 23-м месте в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 3:2.

На старте турнира действующий обладатель трофея не без труда обыграл дома «Штутгарт» (3:1). Во втором туре «Реал» отправился на выезд во Францию, где сенсационно уступил «Лиллю» с минимальным счетом — 0:1.

Команда под руководством Карло Анчелотти занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от лидирующей «Барселоны» на три балла. В крайнем туре Ла Лиги «Реал» обыграл в гостях «Сельту» (2:1).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» лидирует в турнирной таблице Лиги Чемпионов по итогам двух туров. У команды из Дортмунда две победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 10:1.

В первом туре «Боруссия» разгромила в гостях «Брюгге», забив трижды в заключительную треть второго тайма (3:0). Счет второго матчах против «Селтика» получился еще более крупным. Дортмундцы не пожалели соперника, забив шотландскому клубу семь мячей и пропустив лишь раз в свои ворота — победа 7:1.

В чемпионате Германии «Боруссия» пока побеждает только дома и после 7-ми туров занимает 7-е место в турнирной таблице. В крайнем матче «черно-желтые» обыграли на своем поле «Санкт-Паули» (2:1).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в финале прошлого сезона Лиги Чемпионов. Мадридцы взяли трофей, обыграв соперника со счетом 2:0.

Всего в 15-ти очных матчах на счету «Реала» 7 побед, «Боруссия» оказалась сильнее в 3-х случаях и 5 раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.10.