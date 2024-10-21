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    Нахушев: Галицкий оказался прав, вернув Мусаева в «Краснодар»

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    Бывший российский футболист Руслан Нахушев прокомментировал результаты «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Сейчас клуб лидирует в таблице РПЛ. В прошлом сезоне клуб завоевал серебряные медали.

    «На данном этапе оказывается, что Галицкий был прав, вернув в "Краснодар" Мусаева. Но в прошлом году, когда он доводил команду до конца сезона, чудом не стали чемпионом по своей вине. "Зенит" делал подарки, но этим не воспользовались. Но уже тогда проглядывалось, что с приходом Мусаева команда будет выглядеть лучше и по игре, и результатам.

    Он родной человек для "Краснодара", проделал весь путь до первой команды. Мне всегда нравилась игра, которую он ставит. Единственное, накануне его увольнения результаты были не очень», — сказал Нахушев «Чемпионату».

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