Нахушев: Галицкий оказался прав, вернув Мусаева в «Краснодар»

Бывший российский футболистпрокомментировал результаты «Краснодара» под руководством

Сейчас клуб лидирует в таблице РПЛ. В прошлом сезоне клуб завоевал серебряные медали.

«На данном этапе оказывается, что Галицкий был прав, вернув в "Краснодар" Мусаева. Но в прошлом году, когда он доводил команду до конца сезона, чудом не стали чемпионом по своей вине. "Зенит" делал подарки, но этим не воспользовались. Но уже тогда проглядывалось, что с приходом Мусаева команда будет выглядеть лучше и по игре, и результатам.

Он родной человек для "Краснодара", проделал весь путь до первой команды. Мне всегда нравилась игра, которую он ставит. Единственное, накануне его увольнения результаты были не очень», — сказал Нахушев «Чемпионату».