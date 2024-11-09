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    Сможет ли «Трактор» сломить сопротивление «Адмирала»?

    «Адмирал» — «Трактор». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Трактор»
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    Зак Фукале — голкипер «Трактора»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Трактор». Игра пройдет 9 ноября. Начало встречи — в 10:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Ноября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 10:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
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    «Адмирал»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Востока с 26-ю очками в активе после 24-х встреч. «Адмирал» опережает 9-ю строчку в конференции на 5 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла в овертайме «Авангард» со счетом 3:2. Матчем ранее «Адмирал» уступил «Металлургу Мг» также в овертайме со счетом 2:3.

    Адмирал — Трактор: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Адмирал» также разгромил «Амур» со счетом 5:0, обыграл «Салават Юлаев» (4:2) и проиграл той же уфимской команде (1:2).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: На своей площадке «Адмирал» играет довольно уверенно, давая бой топовым командам. На Востоке по этому показателю подопечные Леонида Тамбиева занимают 2-е место.

    В состав «Адмирала» после травмы вернулся Степан Старков, который был очень важной частью команды. В 1-м же матче после возвращения игрок забросил важную шайбу.

    Пока что «Адмирал» играет выше ожиданий, но все еще может поменяться. Сейчас команда выступает на своей площадке, поэтому будет иметь преимущество в предстоящем матче с «Трактором».

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинцы располагаются на 1-й строчке Востока с 34 очками в активе после 23-х сыгранных матчей. «Трактор» опережает ближайшего преследователя на 4 балла.

    Последние матчи: В прошлой встрече челябинцы уступили «Локомотиву» со счетом 3:5. Матчем ранее команда разгромила «Сибирь» на своей площадке (5:0).

    В последних 5-и встречах у «Трактора» также 3 победы и 2 поражения. В этих матчах челябинцы также обыгри «Ладу» (2:1 ОТ), «Авангард» (4:3) и проиграли «Автомобилисту» (4:5).

    Не сыграют: Артем Блажиевский и Данил Юртайкин (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: «Трактор» сейчас точно одна из лучших команд в лиге, челябинцы выступают максимально уверенно. Уровень мастерства игроков команды позволяет постоянно показывать высокий класс.

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    В последнее время «Трактор» стал чуть чаще проигрывать, но это глобально не повлияет на общую картину — челябинцы до сих пор топовая команда Востока. Бенуа Гру точно оправдывает ожидания.

    В «Тракторе» стремительно прогрессирует нападающий Максим Шабанов, который находится в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. Форвард набрал 22 (8+14) очков за 23 встречи.

    Статистика для ставок

    • «Адмирал» набирает очки на протяжении 4-х последних матчей

    • В последних 8-и встречах «Трактор» проиграл только 2 раза

    • «Трактор» 4 раза обыгрывал «Адмирал» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 3.95, а победа «Адмирала» — в 3.80.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.30 и 1.58 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды забросят довольно много шайб, в последнее время оба коллектива играют весело.

    Ставка: Тотал 5 больше за 1.95.

    Прогноз: «Трактор» все-таки сильнее своего соперника. Прогнозируем победу челябинской команды.

    Ставка: Победа «Трактора» за 1.87.

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    «Адмирал» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Трактор» сломить сопротивление «Адмирала»?
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