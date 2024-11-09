В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет 9 ноября. Начало встречи — в 10:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: Хабаровчане занимают последнее 12-е место в таблице Восточной конференции с 13-ю баллами в активе после 24-х матчей. «Амур» отстает от зоны плей-офф на 9 очков.

Последние матчи: В прошлой встрече команда уступила «Металлургу Мг» со счетом 1:2 в овертайме, а до этого «Амур» проиграл с таким же счетом «Авангарду», но уже в основное время.

У хабаровчан продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 10 матчей подряд. За этот период «Амур» также уступил «Адмиралу» (0:5) и московское «Динамо» (0:1).

Не сыграют: Девин Броссо и Дмитрий Шевченко (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Амур» пробивает очередное дно, команда проигрывает матч за матчем и находится в полном отчаянии, у игроков хабаровчан пока нет никаких новых идей.

Пока что не помогла отставка Андрея Мартемьянова с поста главного тренера «Амура», но новый наставник точно должен встряхнуть команду, которая по именам, как минимум, неплохая.

У «Амура» также наблюдаются большие проблемы в атаке, команда даже установила антирекорд КХЛ по «сухим» матчам, не забрасывая на протяжении 5-и встреч подряд.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Екатерибургская команда располагается на 2-й позиции Востока с 30-ю баллами после 22-х встреч. «Автомобилист» отстает от «Трактора» на 4 очка при игре в запасе.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Барыс» со счетом 3:1, а до этого обыграла «Нефтехимик» (3:2). Матчем ранее «Автомобилист» одолел «Трактор» (5:4).

В последних 5-и матчах команда Николая Заварухина проиграла только московскому «Динамо» (1:2) и одержала 4 победы. За этот период команда также 2-й раз обыграла «Нефтехимик» (3:2).

Не сыграют: Анатолий Голышев, Никита Ишимников и Данил Романцев (у всех — травмы).

Состояние команды: Пока что «Автомобилист» идет стабильно по сезону, не проваливаясь. Команда вполне может составить конкуренцию «Трактору» за лидерство в конференции.

У «Автомобилиста» одна из лучших защитных линий в лиге, команда отлично выступает по счету, не давая возможности соперникам уйти в отрыв или сравнять счет в решающий момент.

Стоит отметить, что нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста даже в 35 лет показывает отличную игру, являясь лидером команды. Форвард вполне может помочь своей команде в плей-офф нынешнего сезона.

Статистика для ставок

«Автомобилист» выиграл 4 последних матча

У «Амура» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 10 матчей подряд

«Амур» забросил всего 2 шайбы в 7-и последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.20, а победа «Амура» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.35 и 1.55 соответственно.

Прогноз: «Амур» не слишком результативен в последнее время, у команды в атаке большие проблемы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» 2 меньше за 2.13.

Прогноз: «Амур» точно доставит проблемы «Автомобилисту», но хабаровчане пока не могут претендовать на победу против топ-клуба.

Ставка: Победа «Автомобилиста» за 2.12.