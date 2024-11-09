В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург Мг». Игра пройдет 9 ноября. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург Мг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда Вадима Епанчинцева занимает 7-е место в таблице Востока с 22 очками в активе после 22-х матчей. «Сибирь» опережает 9-ю строчку на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла «Салавату Юлаеву» в серии буллитов со счетом 2:3. До этого «Сибирь» обыграла «Металлург Мг» (4:3) и проиграла «Трактору» (0:5).

За последние 7 матчей команда выиграла только 1 раз при 6-и поражениях. За этот период «Сибирь» также уступила СКА (3:6), «Барысу» (1:3), «Трактору» (4:5) и «Северстали» (2:4).

Не сыграет: Егор Мартынов (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: У «Сибири» все еще продолжается спад, команда проигрывает довольно много матчей после удачной победной серии. Подопечные Епанчинцева пока не могут отличиться стабильностью.

Стоит отметить, что «Сибирь» выступает довольно непредсказуемо. К примеру, команда может наравных играть против СКА большую часть матча, а затем провалиться буквально за пару игровых минут.

Несмотря на это, в последних матчах в игре «Сибири» можно найти светлое пятно. Команда потихоньку обретает уверенность, но все равно теряет очки. В предстоящем матче соперник будет настроен на реванш, поэтому «Сибири» точно будет тяжело.

«Металлург Мг»

Турнирное положение: Команда занимает 6-ю строчку на Востоке с 25-ю очками в активе после 25-и матчей. «Металлург Мг» опережает 9-ю позицию, которая находится вне зоны плей-офф, на 4 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла в овертайме «Амур» со счетом 2:1, а до этого оказалась сильнее «Адмирала», обыграв соперника со счетом 3:2 также в овертайме.

За последние 5 матчей у «Металлурга Мг» только 2 победы на Дальнем Востоке. До этого команда Андрея Разина уступила «Сибири» (3:4), «Ак Барсу» (1:4) и «Авангарду» (2:3 ОТ).

Состояние команды: «Металлург Мг» все никак не может найти свою игру в нынешнем сезоне. Команда может проиграть аутсайдеру, а затем дать бой топовой команде.

Кажется, что на сегодняшний день Андрей Разин не может встряхнуть команду, которая теряет драгоценные очки. Можно предположить, что «Металлург Мг» так и будет болтаться в середине турнирной таблицы Востока.

В команде существует довольно серьезный вопрос, и это — вратарский. Два молодых голкипера «Металлурга Мг» Илья Набоков и Александр Смолин пока не могут показывать стабильно высокий уровень игры.

Статистика для ставок

«Металлург Мг» выиграл 2 последних матча за пределами основного времени

За последние 7 матчей «Сибирь» выиграла только 1 раз

«Металлург Мг» 4 раза обыгрывал «Сибирь» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга Мг» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.10, а победа «Сибири» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.20 и 1.67 соответственно.

Прогноз: «Металлург Мг» будет настроен взять реванш у «Сибири».

Ставка: Победа «Металлурга Мг» за 2.15.

Прогноз: Матч точно получится напряженным, а также низовым. Обе команды будут играть на результат.

Ставка: Тотал 5 меньше за 1.91.