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    Сможет ли «Металлург Мг» взять реванш у «Сибири»?

    «Сибирь» — «Металлург Мг». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Металлург Мг»
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    Никита Михайлис — нападающий «Металлурга Мг»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург Мг». Игра пройдет 9 ноября. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург Мг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Ноября 2024 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Команда Вадима Епанчинцева занимает 7-е место в таблице Востока с 22 очками в активе после 22-х матчей. «Сибирь» опережает 9-ю строчку на 1 балл.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла «Салавату Юлаеву» в серии буллитов со счетом 2:3. До этого «Сибирь» обыграла «Металлург Мг» (4:3) и проиграла «Трактору» (0:5).

    Сибирь — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    За последние 7 матчей команда выиграла только 1 раз при 6-и поражениях. За этот период «Сибирь» также уступила СКА (3:6), «Барысу» (1:3), «Трактору» (4:5) и «Северстали» (2:4).

    Не сыграет: Егор Мартынов (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: У «Сибири» все еще продолжается спад, команда проигрывает довольно много матчей после удачной победной серии. Подопечные Епанчинцева пока не могут отличиться стабильностью.

    Стоит отметить, что «Сибирь» выступает довольно непредсказуемо. К примеру, команда может наравных играть против СКА большую часть матча, а затем провалиться буквально за пару игровых минут.

    Несмотря на это, в последних матчах в игре «Сибири» можно найти светлое пятно. Команда потихоньку обретает уверенность, но все равно теряет очки. В предстоящем матче соперник будет настроен на реванш, поэтому «Сибири» точно будет тяжело.

    «Металлург Мг»

    Турнирное положение: Команда занимает 6-ю строчку на Востоке с 25-ю очками в активе после 25-и матчей. «Металлург Мг» опережает 9-ю позицию, которая находится вне зоны плей-офф, на 4 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла в овертайме «Амур» со счетом 2:1, а до этого оказалась сильнее «Адмирала», обыграв соперника со счетом 3:2 также в овертайме.

    За последние 5 матчей у «Металлурга Мг» только 2 победы на Дальнем Востоке. До этого команда Андрея Разина уступила «Сибири» (3:4), «Ак Барсу» (1:4) и «Авангарду» (2:3 ОТ).

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    • Состояние команды: «Металлург Мг» все никак не может найти свою игру в нынешнем сезоне. Команда может проиграть аутсайдеру, а затем дать бой топовой команде.

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    Кажется, что на сегодняшний день Андрей Разин не может встряхнуть команду, которая теряет драгоценные очки. Можно предположить, что «Металлург Мг» так и будет болтаться в середине турнирной таблицы Востока.

    В команде существует довольно серьезный вопрос, и это — вратарский. Два молодых голкипера «Металлурга Мг» Илья Набоков и Александр Смолин пока не могут показывать стабильно высокий уровень игры.

    Статистика для ставок

    • «Металлург Мг» выиграл 2 последних матча за пределами основного времени

    • За последние 7 матчей «Сибирь» выиграла только 1 раз

    • «Металлург Мг» 4 раза обыгрывал «Сибирь» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга Мг» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.10, а победа «Сибири» — в 2.90.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.20 и 1.67 соответственно.

    Прогноз: «Металлург Мг» будет настроен взять реванш у «Сибири».

    Ставка: Победа «Металлурга Мг» за 2.15.

    Прогноз: Матч точно получится напряженным, а также низовым. Обе команды будут играть на результат.

    Ставка: Тотал 5 меньше за 1.91.

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    «Сибирь» — «Металлург Мг»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Металлург Мг» взять реванш у «Сибири»?
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