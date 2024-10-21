Индзаги о Мартинесе: Он входит в пятерку сильнейших игроков мира

Главный тренерзаявил, что нападающий командызаслуживает «Золотой мяч».

«Чтобы выиграть его, он должен продолжать делать то, что он делал с "Интером" и своей национальной командой.

Я считаю, что он входит в пятёрку сильнейших игроков мира. Он заслуживает этого», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел за «Интер» 7 матчей в рамках Серии А, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится в следующий понедельник, 28-го октября.